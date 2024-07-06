Шабалов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шабалов Николай

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.11.1971

Сын: Шабалов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия

Смерть
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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