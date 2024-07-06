Шабалов Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия
Рождение ребёнка
?.11.1971
Мать ребёнка: Шабалова (Анисимова) Лидия
Смерть
Неизвестно