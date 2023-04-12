Брусянцева (-) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусянцева (-) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брусянцева) Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Брусянцев Ларион Иванович

Бракосочетание
Около 1899

Муж: Брусянцев Ларион Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.

Сын: Брусянцев Алексей Ларионович

Отец ребёнка: Брусянцев Ларион Иванович

Самара, Самара, Самарская область
№-22м
Смерть
Неизвестно

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