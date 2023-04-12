Брусянцева (-) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брусянцева) Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Брусянцев Ларион Иванович
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.
Сын: Брусянцев Алексей Ларионович
Отец ребёнка: Брусянцев Ларион Иванович
Самара, Самара, Самарская область
№-22м
Смерть
Неизвестно