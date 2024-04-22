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Садовников Спиридон Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Садовников Федор Лукич

Мать: Садовникова Парасковья Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагия Спиридоновна

Мать ребёнка: Садовникова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 35л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Садовникова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 35л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовникова Ульяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 35л
Смерть
Неизвестно
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