Садовников Спиридон Федорович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагия Спиридоновна
Мать ребёнка: Садовникова Ульяна
ГАСО, рев1834, 35л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Садовникова Ульяна
ГАСО, рев1834, 35л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садовникова Ульяна
ГАСО, рев1834, 35л
Смерть
Неизвестно