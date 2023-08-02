Асташова (Корсунова) Любовь
женский, родилась 27.08.1958, Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
ОтецКорсунов Иван Алексеевич20.08.1930 г.р.
МатьКорсунова (Иванова) Мария Константиновна15.02.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958
Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности