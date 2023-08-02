Асташова (Корсунова) Любовь 27.08.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асташова (Корсунова) Любовь

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась 27.08.1958, Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Отец
Корсунов Иван Алексеевич20.08.1930 г.р.
Мать
Корсунова (Иванова) Мария Константиновна15.02.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958

Отец: Корсунов Иван Алексеевич

Мать: Корсунова (Иванова) Мария Константиновна

Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Рождение ребёнка
1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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