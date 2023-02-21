(Kadlec) Elizabeth "Lizzie"
Место рожденияFort Atkinson, Winneshiek, Iowa, United States
Дата рождения11.11.1877
Дата смерти14.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1877
Отец: Maruška Václav
Мать: Maruska Anna
Fort Atkinson, Winneshiek, Iowa, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1966
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Похороны
?.07.1966
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States