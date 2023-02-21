(Kadlec) Elizabeth "Lizzie" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Kadlec) Elizabeth "Lizzie"

(Kadlec) Elizabeth "Lizzie"

Место рождения

Fort Atkinson, Winneshiek, Iowa, United States

Дата рождения

11.11.1877

Дата смерти

14.07.1966

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1877

Отец: Maruška Václav

Мать: Maruska Anna

Fort Atkinson, Winneshiek, Iowa, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1966
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Похороны
?.07.1966
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close