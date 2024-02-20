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Карбузанов Виктор Андреевич

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Место рождения

РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи

Дата рождения

09.05.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926

Отец: Карбузанов Андрей Филиппович

Мать: Татьяна

РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Военная награда
30.04.1954
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ , шк-37ф, ящ-11
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карбузанова Надежда Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карбузанова Надежда Саввична

Смерть
Неизвестно
Долгопрудный Московская область Россия
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