Карбузанов Виктор Андреевич
Место рожденияРСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Дата рождения09.05.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926
Отец: Карбузанов Андрей Филиппович
Мать: Татьяна
РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Военная награда
30.04.1954
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ , шк-37ф, ящ-11
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карбузанова Надежда Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Долгопрудный Московская область Россия