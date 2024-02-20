Карбузанов Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Карбузанов Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кирпиченко Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ксензова Вера Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
24.11.1921
Сын: Карбузанова Николай Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна
РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Карбузанов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна
РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Смерть
Неизвестно