Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кирпиченко Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ксензова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
24.11.1921
Сын: Карбузанова Николай Андреевич
Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович
РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Карбузанов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович
РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: При родах