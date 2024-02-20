Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кирпиченко Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ксензова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
24.11.1921

Сын: Карбузанова Николай Андреевич

Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович

РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Карбузанов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Карбузанов Андрей Филиппович

РСФСР Смоленская обл., Хиславичский р-н д. Старые Сиваи
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: При родах
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