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Ткачёва Оксана Геннадьевна
Ткачёва Оксана Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1999
Пол
Женский
Отец
Ткачёв Геннадий Владимирович
1974 г.р.
Мать
Ткачёва (Евстратова) Елена Васильева
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1999
Отец:
Ткачёв Геннадий Владимирович
Мать:
Ткачёва Елена Васильева
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