Ткачёва (Евстратова) Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения01.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1986
Отец ребёнка: Егоров Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
29.08.1990
Дочь: Данилова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Егоров Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
16.10.1999
Дочь: Ткачёва Оксана Геннадьевна
Отец ребёнка: Ткачёв Геннадий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно