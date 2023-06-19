Ткачёва (Евстратова) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёва (Евстратова) Елена Васильева

Место рождения

Ослинка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Ослинка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1986

Сын: Егоров Андрей Викторович

Отец ребёнка: Егоров Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
29.08.1990

Дочь: Данилова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Егоров Виктор Андреевич

Ослинка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.10.1999

Дочь: Ткачёва Оксана Геннадьевна

Отец ребёнка: Ткачёв Геннадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачёв Геннадий Владимирович