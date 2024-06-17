Бойко (Касаткина) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти19.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
06.06.1939
Сын: Небукин Валерий Тихонович
Отец ребёнка: Небукин Тихон Никитович
Рождение ребёнка
18.11.1940
Дочь: Цейтлина (Небукина) Юлия Тихоновна
Отец ребёнка: Небукин Тихон Никитович
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Бойко Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
09.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
05.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Иосиф Маркович
Смерть
19.02.1978