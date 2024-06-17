Бойко (Касаткина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Касаткина) Галина Ивановна

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Место рождения

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.02.1978

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1939 г.р.
1940 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Касаткин Иван Иоакимович

Мать: Касаткина Наталья Степановна

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1939

Сын: Небукин Валерий Тихонович

Отец ребёнка: Небукин Тихон Никитович

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1940

Дочь: Цейтлина (Небукина) Юлия Тихоновна

Отец ребёнка: Небукин Тихон Никитович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Бойко Геннадий Иосифович

Отец ребёнка: Бойко Иосиф Маркович

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Иосиф Маркович

Рождение ребёнка
05.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Иосиф Маркович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.02.1978
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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