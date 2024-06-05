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Сергеев Валентин Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1936

Дата смерти

07.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936

Отец: Сергеев Фома Ананьевич

Мать: Сосновских Аксинья Ефимовна

Бракосочетание
29.12.1958

Жена: Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна

Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.09.1961

Сын: Сергеев Леонид Валентинович

Мать ребёнка: Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна

Смерть
07.10.1962
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

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