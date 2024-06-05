Сергеев Валентин Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1936
Дата смерти07.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936
Бракосочетание
29.12.1958
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.09.1961
Сын: Сергеев Леонид Валентинович
Мать ребёнка: Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна
Смерть
07.10.1962
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область