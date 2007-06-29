Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1940

Дата смерти

29.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1940

Отец: Ваганов Игнатий Артемьевич

Мать: Ваганова (Сосновских) Клавдия Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свечников Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
29.12.1958

Муж: Сергеев Валентин Фомич

Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Валентин Фомич

Рождение ребёнка
05.09.1961

Сын: Сергеев Леонид Валентинович

Отец ребёнка: Сергеев Валентин Фомич

Смерть
29.06.2007

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