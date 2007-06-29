Сергеева (Ваганова) Тамара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1940
Дата смерти29.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свечников Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.12.1958
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Валентин Фомич
Рождение ребёнка
05.09.1961
Сын: Сергеев Леонид Валентинович
Отец ребёнка: Сергеев Валентин Фомич
Смерть
29.06.2007