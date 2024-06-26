Федосьин Иван Константинович 15.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосьин Иван Константинович

Место рождения

Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.04.1895

Дата смерти

09.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1895

Отец: Федосьин Константин Дмитриевич

Мать: Федосьина Матрона Игнатьевна

Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосьин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна

Бракосочетание
09.11.1914

Жена: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
24.09.1915

Сын: Федосьин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна

Гладчиха, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1917

Дочь: Полянкова (Федосьина) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1927

Дочь: Егупова (Федосьина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
10.04.1930

Дочь: Овчинникова (Федосьина) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна

Смерть
09.12.1969

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