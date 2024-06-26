Федосьин Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения15.04.1895
Дата смерти09.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосьин Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна
Бракосочетание
09.11.1914
Рождение ребёнка
24.09.1915
Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1917
Дочь: Полянкова (Федосьина) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1927
Дочь: Егупова (Федосьина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
10.04.1930
Дочь: Овчинникова (Федосьина) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Федосьина (Галашина) Пелагея Федоровна
Смерть
09.12.1969