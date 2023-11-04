Карпова-Столярова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова-Карпова Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Карпов Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Татьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Карпов Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Евсей
Рождение ребёнка
10.09.1913
Сын: Карпов Иван Евсеевич
Отец ребёнка: Карпов Евсей
Смерть
Неизвестно