Карпова-Столярова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова-Столярова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова-Карпова Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Карпов Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Татьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Карпов Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Герасим Евсеевич

Отец ребёнка: Карпов Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Алексей Евсеевич

Отец ребёнка: Карпов Евсей

Рождение ребёнка
10.09.1913

Сын: Карпов Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Карпов Евсей

Смерть
Неизвестно

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