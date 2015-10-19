Мальцева Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1932

Дата смерти

19.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1932

Отец: Григорий

Мать: Славягина Неизвестно Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Петр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
1. медсестра на комбинате в травмапункте, ушла потому что было тяжело, потому что травмировались пьяные 2. медсестрой в поликлинике 3. юбилейка медсестра 4. медсестра детские дачи 5. комбинатовская бо... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1955

Сын: Мальцев Валерий Петрович

Отец ребёнка: Мальцев Петр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Мальцев Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.10.2015
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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