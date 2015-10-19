Мальцева Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1932
Дата смерти19.10.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1932
Отец: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1. медсестра на комбинате в травмапункте, ушла потому что было тяжело, потому что травмировались пьяные 2. медсестрой в поликлинике 3. юбилейка медсестра 4. медсестра детские дачи 5. комбинатовская бо... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1955
Отец ребёнка: Мальцев Петр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Мальцев Александр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.10.2015
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область