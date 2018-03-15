Мальцев Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1930
Дата смерти15.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер по кранам или инженер на ЖБИ.
Рождение ребёнка
29.11.1955
Мать ребёнка: Мальцева Надежда Григорьевна
Смерть
15.03.2018
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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