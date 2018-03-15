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Мальцев Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1930

Дата смерти

15.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Надежда Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастер по кранам или инженер на ЖБИ.
Рождение ребёнка
29.11.1955

Сын: Мальцев Валерий Петрович

Мать ребёнка: Мальцева Надежда Григорьевна

Смерть
15.03.2018
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
https://evroservis.ooo/person/273428

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