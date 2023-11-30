Малькова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1915 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1912

Сын: Петр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Сын: Михаил

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Дуня

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Полина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1937

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