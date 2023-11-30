Малькова Прасковья
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912
Сын: Петр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михаил
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Дуня
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Полина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1937