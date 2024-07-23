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Корзникова Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813

Сын: Корзников Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Макрина Афанасьевна

Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1817

Сын: Корзников Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1820

Сын: Корзников Андриян Афанасьевич

Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1824

Сын: Корзников Егор Же (Георгий) Афанасьевич

Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1829

Сын: Корзников Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно

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