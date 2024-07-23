Корзникова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813
Сын: Корзников Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Макрина Афанасьевна
Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1817
Сын: Корзников Егор Афанасьевич
Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1820
Сын: Корзников Андриян Афанасьевич
Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1824
Сын: Корзников Егор Же (Георгий) Афанасьевич
Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1829
Сын: Корзников Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Корзников Афанасий Семёнович
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно