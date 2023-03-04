Блинова (Тарасаева) Марфа Понкратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти18.09.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Блинова) Параскева Евлампиева
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Бракосочетание
13.01.1832 ст.
1832г. (свадьба) невеста тогоже прихода дер. Зиминской крест. Понкрата Иванова Тарасаева дочь поручители той же дер. крест. Зиновий Петрович, Василий Нестеров Блиновы дер. Зиминской Савва Антонов Косм... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1832 ст.
Дочь: (Блинова) Настасья Евлампиева
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Блинова (Блинова) Анна Евлампиева
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Блинова) Анна Евлампиева
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1842 ст.
Дочь: (Блинова) Ульяна Евлампиева
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1844 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Мария Евлампиева
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Блинова) Татьяна Евлампиева
Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович
Смерть
18.09.1878 ст.