Блинова (Тарасаева) Марфа Понкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Тарасаева) Марфа Понкратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

18.09.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Блинова) Параскева Евлампиева

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Бракосочетание
13.01.1832 ст.

Муж: Блинов Евлампий Петрович

1832г. (свадьба) невеста тогоже прихода дер. Зиминской крест. Понкрата Иванова Тарасаева дочь поручители той же дер. крест. Зиновий Петрович, Василий Нестеров Блиновы дер. Зиминской Савва Антонов Косм... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1832 ст.

Дочь: (Блинова) Настасья Евлампиева

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Блинова (Блинова) Анна Евлампиева

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Блинов Никита Евлампиев

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Блинова) Анна Евлампиева

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Рождение ребёнка
14.12.1842 ст.

Дочь: (Блинова) Ульяна Евлампиева

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1844 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Мария Евлампиева

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Блинова) Татьяна Евлампиева

Отец ребёнка: Блинов Евлампий Петрович

Смерть
18.09.1878 ст.

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