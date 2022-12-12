Блинова (Блинова) Анна Евлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Блинова) Анна Евлампиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Блинов Евлампий Петрович

Мать: Блинова Марфа Понкратова

Рождение ребёнка
23.10.1861 ст.

Дочь: Блинова Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1862 ст.

Сын: Блинов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
21.03.1865 ст.

Сын: Блинов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
30.04.1871 ст.

Дочь: Блинова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1876 ст.

Сын: Блинов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1877 ст.

Сын: Блинов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Дмитрий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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