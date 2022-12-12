Блинова (Блинова) Анна Евлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Блинов Евлампий Петрович
Мать: Блинова Марфа Понкратова
Рождение ребёнка
23.10.1861 ст.
Дочь: Блинова Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1862 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1865 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
30.04.1871 ст.
Дочь: Блинова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1877 ст.
Сын: Блинов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно