Буторин Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Буторин Василий Михайлов
Мать: Буторина Мария Иосифова
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
22.10.1906
Мать ребёнка: Буторина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.?.1908
Сын: Буторин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Буторина Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно