Буторин Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуторин Георгий Васильевич

Буторин Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Буторин Василий Михайлов

Мать: Буторина Мария Иосифова

Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Буторина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
22.10.1906

Сын: Буторин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Буторина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
28.?.1908

Сын: Буторин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Буторина Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close