Заводчикова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводчиков Борис Леонидович

Отец ребёнка: Заводчиков Леонид Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заводчикова) Мира Леонидовна

Отец ребёнка: Заводчиков Леонид Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Леонид Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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