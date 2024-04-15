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Лопарева Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лопарев Ефрем Мартемьянович

Отец ребёнка: Лопарев Мартемьян Семенович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лопарев Филипп Мартемьянович

Отец ребёнка: Лопарев Мартемьян Семенович

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Анна Мартемьяновна

Отец ребёнка: Лопарев Мартемьян Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопарев Мартемьян Семенович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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