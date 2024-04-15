Лопарев Мартемьян Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопарев Мартемьян Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Лопарев Семен Кириллович

Мать: Лопарева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лопарев Ефрем Мартемьянович

Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лопарев Филипп Мартемьянович

Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Анна Мартемьяновна

Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопарева Авдотья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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