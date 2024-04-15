Лопарев Мартемьян Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Лопарев Семен Кириллович
Мать: Лопарева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лопарев Ефрем Мартемьянович
Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лопарев Филипп Мартемьянович
Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Анна Мартемьяновна
Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно