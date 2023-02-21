Ложкина Мелания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.05.1852
Мелания Алексеевна Полетаева - вдова по первому браку
Рождение ребёнка
28.08.1853
Дочь: Маликова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.07.1857
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
08.08.1859
Дочь: Ложкина Васса Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1861
Дочь: Ложкин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1865
Сын: Ложкин Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
12.06.1867
Дочь: Ложкина Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
18.05.1869
Дочь: Ложкина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно