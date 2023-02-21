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Ложкина Мелания Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1852

Муж: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Мелания Алексеевна Полетаева - вдова по первому браку
Рождение ребёнка
28.08.1853

Дочь: Маликова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1857

Сын: Ложкин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1859

Дочь: Ложкина Васса Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1861

Дочь: Ложкин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1865

Сын: Ложкин Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1867

Дочь: Ложкина Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1869

Дочь: Ложкина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Ложкин Михаил Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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