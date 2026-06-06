Леонтьева (Дорогова) Феодора Феодосия Матвеевна
женский, родилась Около 1857
умерла Неизвестно
ОтецДорогов Матвей Щучинск Ефремович1833 г.р.
Мать(Дорогова) Евдокия Евдокия/ Наталья Павловна1830 г.р.
Супруги
Леонтьев Алексей ИвановичОколо 1856 г.р.
Дети
(Леонтьева) Васса АлексеевнаОколо 03.08.1876 ст. г.р.
(Леонтьева) Акулина Алексеевна09.06.1879 г.р.Показать еще 7
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Рождение
Около 1857
Бракосочетание
14.02.1875
Рождение ребёнка
Около 03.08.1876 ст.
Дочь: (Леонтьева) Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1879
Дочь: (Леонтьева) Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.
Дочь: Леонтьева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1883 ст.
Сын: Леонтьев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1886 ст.
Дочь: Леонтьева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Дочь: (Леонтьева) Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
07.07.1889
Дочь: Леонтьева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: (Леонтьева) Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1897
Дочь: (Леонтьева) Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно