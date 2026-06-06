Леонтьева (Дорогова) Феодора Феодосия Матвеевна Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьева (Дорогова) Феодора Феодосия Матвеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1857

умерла Неизвестно

Отец
Дорогов Матвей Щучинск Ефремович1833 г.р.
Мать
(Дорогова) Евдокия Евдокия/ Наталья Павловна1830 г.р.
Супруги
Леонтьев Алексей ИвановичОколо 1856 г.р.
Дети
(Леонтьева) Васса АлексеевнаОколо 03.08.1876 ст. г.р.
(Леонтьева) Акулина Алексеевна09.06.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Дорогов Матвей Щучинск Ефремович

Мать: (Дорогова) Евдокия Евдокия/ Наталья Павловна

Бракосочетание
14.02.1875

Муж: Леонтьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 03.08.1876 ст.

Дочь: (Леонтьева) Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1879

Дочь: (Леонтьева) Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1881 ст.

Дочь: Леонтьева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1883 ст.

Сын: Леонтьев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1886 ст.

Дочь: Леонтьева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.

Дочь: (Леонтьева) Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
07.07.1889

Дочь: Леонтьева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: (Леонтьева) Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1897

Дочь: (Леонтьева) Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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