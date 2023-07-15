Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бородина (Четвертакова) Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Четвертаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Климова (Четвертакова) Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Четвертаков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1939
Дочь: Радомская (Четвертакова) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Четвертаков Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно