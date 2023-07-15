Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвертаков Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бородина (Четвертакова) Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Четвертаков Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Климова (Четвертакова) Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Четвертаков Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
26.08.1939

Дочь: Радомская (Четвертакова) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Четвертаков Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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