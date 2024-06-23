Свищова Васса Кузьмина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Свищова Васса Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 16.09.1898 ст.

Дочь: Устимова (Свищова) Надежда Михайлова

Отец ребёнка: Свищов Михаил Григорьев

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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