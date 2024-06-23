Свищова Васса Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 16.09.1898 ст.
Дочь: Устимова (Свищова) Надежда Михайлова
Отец ребёнка: Свищов Михаил Григорьев
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно