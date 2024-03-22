(Костерина) Ефросинья Матвеева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Костерин Матвей Григорьев
Мать: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Антонова
Отец ребёнка: Антон Васильев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дмитрий Антонов
Отец ребёнка: Антон Васильев
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Васильев
Смерть
Неизвестно