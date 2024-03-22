(Костерина) Ефросинья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костерина) Ефросинья Матвеева

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Костерин Матвей Григорьев

Мать: Параскева Андреева

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Антонова

Отец ребёнка: Антон Васильев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Антон Васильев

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Васильев

Смерть
Неизвестно
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