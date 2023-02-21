Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Андреева

Параскева Андреева

avatar

Место рождения

дер. Протасьево, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя

Дата рождения

1737

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Протасьево, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Андреев несколько. Выяснить семью невозможно.
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефросинья Матвеева

Отец ребёнка: Костерин Матвей Григорьев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Костерин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Костерин Матвей Григорьев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерин Матвей Григорьев

Смерть
1787
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close