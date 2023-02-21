Параскева Андреева
Место рождениядер. Протасьево, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Дата рождения1737
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Протасьево, Левашевская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Андреев несколько. Выяснить семью невозможно.
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефросинья Матвеева
Отец ребёнка: Костерин Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Костерин Матвей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787