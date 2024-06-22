Ивлев Николай Евдокимович 30.05.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивлев Николай Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1936

Дата смерти

21.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
21.11.1976
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

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