Ивлев Николай Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1936
Дата смерти21.11.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна
Смерть
21.11.1976
Похороны
Неизвестно