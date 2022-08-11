Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.01.1938
Дата смерти11.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Николай Евдокимович
Рождение ребёнка
11.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Николай Евдокимович
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
11.08.2022