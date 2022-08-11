Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна 16.01.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИвлева (Колпакова) Лидия Ивановна

Ивлева (Колпакова) Лидия Ивановна

Место рождения

Маяны, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

16.01.1938

Дата смерти

11.08.2022

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938

Отец: Колпаков Иван Николаевич

Мать: Колпакова (Литвинова) Маремьяна Константиновна

Маяны, Томский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Николай Евдокимович

Рождение ребёнка
06.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Николай Евдокимович

Рождение ребёнка
11.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Николай Евдокимович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
11.08.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.