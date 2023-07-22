Ермолаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949
Отец: Ермолаев Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.09.1978
Дочь: Котова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ермолаева Галина
Рождение ребёнка
02.04.1981
Сын: Ермолаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ермолаева Галина
Рождение ребёнка
23.10.1986
Дочь: Афонина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Ермолаева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Галина