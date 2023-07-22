Ермолаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Николай Иванович

Ермолаев Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1949

Отец: Ермолаев Иван Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1978

Дочь: Котова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ермолаева Галина

Рождение ребёнка
02.04.1981

Сын: Ермолаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Галина

Рождение ребёнка
23.10.1986

Дочь: Афонина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Ермолаева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close