Ермолаева (Цветкова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954
Рождение ребёнка
02.09.1978
Дочь: Котова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1981
Сын: Ермолаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1986
Дочь: Афонина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно