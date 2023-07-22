Ермолаева (Цветкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаева (Цветкова) Галина

Ермолаева (Цветкова) Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954

Отец: Цветков Петр Дмитриевич

Мать: Цветкова Клавдия Арсентьевна

Рождение ребёнка
02.09.1978

Дочь: Котова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1981

Сын: Ермолаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1986

Дочь: Афонина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close