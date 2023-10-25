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Карташов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1907

Отец: Карташов Николай Титович

Мать: Карташова Анисья

Рождение ребёнка
29.07.1949

Дочь: Мурлыкина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Карташова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
16.04.?

Дочь: Ткачева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.05.?

Дочь: Голубева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.10.?

Дочь: Ивлева Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силаева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоновская Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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