Карташов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1907
Отец: Карташов Николай Титович
Мать: Карташова Анисья
Рождение ребёнка
29.07.1949
Дочь: Мурлыкина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Карташова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
16.04.?
Дочь: Ткачева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.?
Дочь: Голубева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
22.10.?
Дочь: Ивлева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силаева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоновская Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно