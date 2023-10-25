Ивлева Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.?

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.?

Отец: Карташов Николай Николаевич

Мать: не указана

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