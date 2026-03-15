Сухов Андрей Михайлович 1805 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сухов Андрей Михайлович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1805 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Неизвестно

Отец
Сухов Михаил Филиппович1772 ст. г.р.
Мать
Сухова (Голина) Агриппина Фроловна1772 ст. г.р.
Супруги
Сухова Александра Кирилловна1810 ст. г.р.
Сухова Агафья Григорьевна1826 ст. г.р.
Дети
(Сухова) Пелагея Андреевна1829 ст. г.р.
Сухов Никифор Андреевич1833 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Сухов Михаил Филиппович

Мать: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Агафья Григорьевна

Бракосочетание
16.01.1827

Жена: Сухова Александра Кирилловна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: (Сухова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Сухов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Сухов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Пудикова (Сухова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
23.02.1840 ст.

Дочь: (Сухова) Авдотья (Евдокия) Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Сухов Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
22.02.1850 ст.

Дочь: (Сухова) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.11.1852 ст.

Дочь: (Сухова) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.12.1853 ст.

Дочь: (Сухова) Лукерья Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.06.1858 ст.

Сын: Сухов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
17.09.1860

Сын: Сухов Фока Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: (Сухова) Марья Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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