Сухов Андрей Михайлович
мужской, родился 1805 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Неизвестно
ОтецСухов Михаил Филиппович1772 ст. г.р.
МатьСухова (Голина) Агриппина Фроловна1772 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Сухова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна
Сын: Сухов Илья Андреевич
Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна
Дочь: Пудикова (Сухова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна
Дочь: (Сухова) Авдотья (Евдокия) Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна
Дочь: (Сухова) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна
Дочь: (Сухова) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна
Дочь: (Сухова) Лукерья Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна
Сын: Сухов Фока Андреевич
Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна
Дочь: (Сухова) Марья Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Агафья Григорьевна