Сухов Михаил Филиппович
мужской, родился 1772 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Около 1846 ст.
ОтецСухов ФилиппНеизвестно г.р.
Супруги
Сухова (Голина) Агриппина Фроловна1772 ст. г.р.
Дети
Сухов Иван Михайлович1798 ст. г.р.
Сухов Семен Михайлович1799 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1772 ст.
Отец: Сухов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798 ст.
Мать ребёнка: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Мать ребёнка: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Мать ребёнка: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна
Смерть
Около 1846 ст.