Сухов Михаил Филиппович 1772 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сухов Михаил Филиппович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1772 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Около 1846 ст.

Отец
Сухов ФилиппНеизвестно г.р.
Супруги
Сухова (Голина) Агриппина Фроловна1772 ст. г.р.
Дети
Сухов Иван Михайлович1798 ст. г.р.
Сухов Семен Михайлович1799 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Сухов Филипп

Мать: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Сухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Сухов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Сухов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Около 1846 ст.

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