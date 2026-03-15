Сухов Иван Михайлович 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сухов Иван Михайлович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1798 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Неизвестно

Отец
Сухов Михаил Филиппович1772 ст. г.р.
Мать
Сухова (Голина) Агриппина Фроловна1772 ст. г.р.
Супруги
Сухова Матрена Никифоровна1804 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Сухов Михаил Филиппович

Мать: Сухова (Голина) Агриппина Фроловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Матрена Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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