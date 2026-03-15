Сухов Иван Михайлович
мужской, родился 1798 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Неизвестно
ОтецСухов Михаил Филиппович1772 ст. г.р.
МатьСухова (Голина) Агриппина Фроловна1772 ст. г.р.
Супруги
Сухова Матрена Никифоровна1804 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
Неизвестно