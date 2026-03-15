Сухова Матрена Никифоровна
женский, родилась 1804 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Сухов Иван Михайлович1798 ст. г.р.
Дети
Прасковья1824 г.р.
ПарасковьяОколо 1824 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно