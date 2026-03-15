Сухова Матрена Никифоровна 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сухова Матрена Никифоровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1804 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Сухов Иван Михайлович1798 ст. г.р.
Дети
Прасковья1824 г.р.
ПарасковьяОколо 1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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