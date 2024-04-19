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Сухова Александра Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: (Сухова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Сухов Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Сухов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Пудикова (Сухова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1840 ст.

Дочь: (Сухова) Авдотья (Евдокия) Андреевна

Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

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