Сухова Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: (Сухова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Сухов Илья Андреевич
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Пудикова (Сухова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1840 ст.
Дочь: (Сухова) Авдотья (Евдокия) Андреевна
Отец ребёнка: Сухов Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно