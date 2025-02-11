Пётр Ильин
мужской, родился 1799, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьДарья1770 г.р.
ОтецИлья Васильев1770 г.р.
Супруги
Матрёна Васильева1800 г.р.
Дети
Лукерья Петрова1819 г.р.
Анна Петрова1823 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Илья Васильев
Мать: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лукерья Петрова
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ларион Петров
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно