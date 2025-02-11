Пётр Ильин 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья1770 г.р.
Отец
Илья Васильев1770 г.р.
Супруги
Матрёна Васильева1800 г.р.
Дети
Лукерья Петрова1819 г.р.
Анна Петрова1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Илья Васильев

Мать: Дарья

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лукерья Петрова

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Нуяксин Василий Петров

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ларион Петров

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
Неизвестно

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