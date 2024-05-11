Лобачева Ирина Платоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобачева Ирина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лобачев Федор Иванович

Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Константин

Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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