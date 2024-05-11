Лобачева Ирина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Константин
Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Лобачев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно