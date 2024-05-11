Лобачев Иван Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобачев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобачева Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лобачев Федор Иванович

Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Константин

Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна

Смерть
Неизвестно

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