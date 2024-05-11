Лобачев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Константин
Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Лобачева Ирина Платоновна
Смерть
Неизвестно