Селивёрстова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Селивёрстов Семен Семёнович
Отец ребёнка: Селивёрстов Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Селиверстова Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Селивёрстов Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Селиверстов Дорофей Семенович
Отец ребёнка: Селивёрстов Семён Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно