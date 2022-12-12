Селивёрстова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Селивёрстов Семен Семёнович

Отец ребёнка: Селивёрстов Семён Евдокимович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Селиверстова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Селивёрстов Семён Евдокимович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Селиверстов Дорофей Семенович

Отец ребёнка: Селивёрстов Семён Евдокимович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивёрстов Семён Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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