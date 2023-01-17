Селивёрстов Семён Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1798
Сын: Селиверстов Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Селиверстова Агафья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Селиверстова Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Селивёрстов Семен Семёнович
Мать ребёнка: Селивёрстова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Селиверстова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Селивёрстова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Селиверстов Дорофей Семенович
Мать ребёнка: Селивёрстова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно