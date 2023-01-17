Селивёрстов Семён Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстов Семён Евдокимович

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Место рождения

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: Селивёрстова Степанида Ермолаевна

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Селиверстов Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Селиверстова Агафья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Селиверстова Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Селивёрстов Семен Семёнович

Мать ребёнка: Селивёрстова Прасковья Ивановна

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Селиверстова Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Селивёрстова Прасковья Ивановна

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Селиверстов Дорофей Семенович

Мать ребёнка: Селивёрстова Прасковья Ивановна

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивёрстова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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