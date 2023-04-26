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Жужлев Нефед Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужлева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Жужлева) Устиния Нефедова

Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Жужлева) Ульяна Нефедова

Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Жужлева) Александра Нефедова

Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1887

Сын: Жужлев Василий Нефедов

Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Жужлева) Агафия Нефедова

Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Жужлев Макар Нефедов

Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1892

Сын: Жужлев Михаил Нефедов

Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева

Смерть
Неизвестно

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