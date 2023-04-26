Жужлев Нефед Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Жужлева) Устиния Нефедова
Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Жужлева) Ульяна Нефедова
Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Жужлева) Александра Нефедова
Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Жужлева) Агафия Нефедова
Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Жужлев Макар Нефедов
Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Жужлева Настасья Андреева
Смерть
Неизвестно