Жужлева Настасья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жужлев Нефед Филатов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Жужлева) Устиния Нефедова
Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Жужлева) Ульяна Нефедова
Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Жужлева) Александра Нефедова
Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Жужлева) Агафия Нефедова
Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Жужлев Макар Нефедов
Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов
Смерть
Неизвестно