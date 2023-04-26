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Жужлева Настасья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужлев Нефед Филатов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Жужлева) Устиния Нефедова

Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Жужлева) Ульяна Нефедова

Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Жужлева) Александра Нефедова

Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Жужлев Василий Нефедов

Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Жужлева) Агафия Нефедова

Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Жужлев Макар Нефедов

Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Жужлев Михаил Нефедов

Отец ребёнка: Жужлев Нефед Филатов

Смерть
Неизвестно

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