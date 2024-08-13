Мельников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савушкина Груша Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Василий Иванович

Мать ребёнка: Савушкина Груша Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савушкина Груша Родионовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мельников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Савушкина Груша Родионовна

Смерть
Неизвестно

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