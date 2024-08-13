Мельников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савушкина Груша Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Василий Иванович
Мать ребёнка: Савушкина Груша Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мельников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Савушкина Груша Родионовна
Смерть
Неизвестно